Dükkandan yükselen alevler otomobile sıçradı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın, yanında bulunan otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisinde bulunan bir dükkanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkanın yanında bulunan otomobile sıçradı. Otomobil alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, dükkanda da hasar oluştu. Öte yandan, dükkandan yükselen alevler ile otomobilin yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı