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Çardakta çıkan yangın 3 katlı binaya sirayet etti: 1 kişi yaralandı

Çardakta çıkan yangın 3 katlı binaya sirayet etti: 1 kişi yaralandı
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir çardakta başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çardakta başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Düşerek yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde çıktı. Çardak bölümünde başladığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bir kişi düşerek yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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