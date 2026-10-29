Kocaeli Valisi Aktaş, 29 Ekim'de 1924 ve 1926 doğumlu iki vatandaşı ziyaret etti

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kartepe ilçesinde yaşayan 1924 ve 1926 doğumlu iki vatandaşı evlerinde ziyaret etti.

Aktaş, ilk olarak 1924 doğumlu Vasfiye Öztürk'e, ardından 1926 doğumlu Ayşe Ceylan'a ziyarette bulundu.

Öztürk ve Ceylan'a yeni kimlik kartlarını takdim eden Aktaş, bir süre sohbet ettiği iki kadına da sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi.

Aktaş'a, Kaymakam Hasan Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser eşlik etti.

Kaynak: AA