'Kötü koku' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaptığı ölçümlerde insan sağlığını etkileyecek bir duruma rastlamadı.

Edinilen bilgiye göre, Emekevler Mahallesi Nazlıcan Sokak'ta yaşayan vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri gelerek ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde insan sağlığını rahatsız edecek kokuya rastlanmadı. Konuya ilişkin konuşan mahalleli Jale Kızılsencer, "Zaman zaman farklı koku ile karşılaştım. Bugün de aynı koku ile karşılaşınca AFAD ve itfaiyeye haber verdim. Gelip kontroller yaptılar ancak insan sağlığını tehdit edecek kokuya rastlamadıklarını belirttiler. Ancak bu kokular insanı rahatsız edecek derecede bastırıyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı