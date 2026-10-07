Kars'ta sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, Allahuekber Dağları beyazladı

Kars'ta etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Selim ilçesini çevreleyen Allahuekber Dağları'nın zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ta son günlerde etkili olan yağışlı hava, yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüştü. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, özellikle yüksek kesimlerde soğuk hava kendisini daha fazla hissettirdi. Zirvelerde etkili olan kar yağışıyla birlikte Allahuekber Dağları'nın dorukları adeta beyaz gelinliğe büründü.

"Allahuekber Dağları beyaz gelinliğini giydi"

Selim ilçesini çevreleyen Allahuekber Dağları'nın zirvelerinde oluşan beyaz örtü, bölgeye kış manzarasını aratmayan görüntüler kazandırdı. Dağların eteklerinde sonbaharın renkleri hakimiyetini sürdürürken, zirvelerde kar yağışının etkili olması mevsim geçişini gözler önüne serdi.

Kentte havaların hissedilir derecede düştüğünü ifade eden vatandaşlar, " Kars'ta yağmurlu hava etkili oluyordu. Yağmur ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derece de düştü. Selim ilçesindeyiz, arkamızda Allah-u Ekber Dağları var. Zirvede kar var, karın soğuğu da şu anda etkili oluyor, bu şekilde devam ederse kış erken gelir" dedi.

"Kış kendisini yükseklerde göstermeye başladı"

Öte yandan Kars'ta önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah saatlerinde düşük seyretmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı