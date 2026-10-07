Haberler

Kars'ta sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, Allahuekber Dağları beyazladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, Allahuekber Dağları beyazladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece sıfırın altında 5 dereceye düşen sıcaklıkla Selim ilçesini çevreleyen Allahuekber Dağları'nın zirveleri beyaza kaplandı; vatandaşlar kışın erken gelebileceğini söyledi.

Kars'ta etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Selim ilçesini çevreleyen Allahuekber Dağları'nın zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ta son günlerde etkili olan yağışlı hava, yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüştü. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, özellikle yüksek kesimlerde soğuk hava kendisini daha fazla hissettirdi. Zirvelerde etkili olan kar yağışıyla birlikte Allahuekber Dağları'nın dorukları adeta beyaz gelinliğe büründü.

"Allahuekber Dağları beyaz gelinliğini giydi"

Selim ilçesini çevreleyen Allahuekber Dağları'nın zirvelerinde oluşan beyaz örtü, bölgeye kış manzarasını aratmayan görüntüler kazandırdı. Dağların eteklerinde sonbaharın renkleri hakimiyetini sürdürürken, zirvelerde kar yağışının etkili olması mevsim geçişini gözler önüne serdi.

Kentte havaların hissedilir derecede düştüğünü ifade eden vatandaşlar, " Kars'ta yağmurlu hava etkili oluyordu. Yağmur ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derece de düştü. Selim ilçesindeyiz, arkamızda Allah-u Ekber Dağları var. Zirvede kar var, karın soğuğu da şu anda etkili oluyor, bu şekilde devam ederse kış erken gelir" dedi.

"Kış kendisini yükseklerde göstermeye başladı"

Öte yandan Kars'ta önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah saatlerinde düşük seyretmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar

Dünyanın kilitlendiği tarihi infaz için geri sayım başladı
Olaylı infazda yeni gelişme! ABD'de idam sonrası hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci yerine geldi

Başarısız infazdan sağ çıkmıştı! Tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor
Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci yıllar sonra ekrana döndü! Şimdi okul müdürü

Kavak Yelleri'nin Deniz'i yıllar sonra ekrana döndü! İşte yeni rolü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
İstanbul'da 3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku: Evleri burada, gelecekleri belirsiz

3 projeden daire alan yabancılara vatandaşlık şoku
Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı

Salgın bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada

110 yıl sonra kutsal topraklara dönüş! Türk askeri için tarihi plan
AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi

AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a 'Cengiz Abla' dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu

Bülent Ersoy'a "Abla" dedi, ünlü sanatçının cevabı olay oldu