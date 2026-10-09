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Kars Sarıkamış'ta gece sıcaklık sıfıra düştü, araç camları buz tuttu

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yerini soğuk havaya bıraktı; gece sıcaklık sıfır dereceye kadar düştü, araç camları buz tuttu ve bitkiler kırağıyla kaplandı. İlçede sonbahar ve kış manzaraları bir arada görüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfır dereceye kadar düştüğü ilçede, araç camları buz tuttu.

Bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede, bir arada görülen sonbahar ve kış manzaraları güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Atilla Yıldırım, havaların soğuduğunu belirterek, "Kış gelmeye başladı. Arabaların camları artık buz tutuyor." dedi.

Kaynak: AA
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