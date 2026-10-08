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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 44 yeni personelle güçlendi

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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 44 yeni personelle güçlendi
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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapacak 44 yeni personel için imza töreni düzenlendi. İl Müdürü Enver Aydın'ın katıldığı törende veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve destek personeli göreve başladı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesine Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Destek Hizmetleri personeli olarak görev yapacak 44 yeni çalışma arkadaşı katıldı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ailesinin güçlendirilmesi amacıyla göreve başlayan personel için sözleşme imza töreni düzenlendi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ın katıldığı törende, kurum bünyesinde farklı birimlerde görev yapacak 44 personel sözleşmelerini imzalayarak resmen görevlerine başladı. Yeni personellerin özellikle tarım, hayvancılık, gıda güvenliği ve kurumun saha çalışmalarında önemli görevler üstlenmesi bekleniyor.

Tarım ve hayvancılığın Kars ekonomisi ve kırsal yaşam açısından büyük önem taşıdığı kentte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sahadaki çalışmalarını yeni personellerle daha etkin şekilde sürdürmesi hedefleniyor.

Veteriner hekimler hayvan sağlığı ve yetiştiricilik çalışmalarında, ziraat mühendisleri bitkisel üretim ve tarımsal faaliyetlerde, gıda mühendisleri ise gıda güvenliği ve denetim çalışmalarında görev alacak. Destek hizmetleri personeli de kurumun hizmetlerinin etkin ve düzenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

İl Müdürü Enver Aydın, yeni çalışma arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileyerek, Kars tarımı ve hayvancılığının daha ileri seviyelere taşınması için kurum olarak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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