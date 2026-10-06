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Kars'ta aparta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Kars'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Adreste yapılan aramada sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca, 3 muşta, bıçak, 2 şarjör ve 26 fişek ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda daha önce belirlenen bir aparta düzenlenen operasyonda Azerbaycan uyruklu O.A. (27) ile İ.D.Ç. (28) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca, sarma kağıdı, 3 muşta, bıçak, 2 şarjör ve 26 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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