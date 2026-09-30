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Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı

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Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı
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Kars'ta doğum yaptıktan bir süre sonra hastaneden taburcu edilen H.K. isimli kadın, bir süre sonra hastane tarafından arandı. Anne, ekiplere bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini söyledi. Durumdan şüphelenen ekiplerin bildirimi üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Başsavcılık kararıyla açılan mezarda yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü belirlendi. Anne ile anneanne tutuklandı.

Kars'ta yeni doğan bir bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne ve anneanne tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte yaşayan H.K., doğum yaptıktan bir süre sonra hastaneden taburcu edildi. Daha sonra hastane tarafından aranan H.K., ekiplere bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini söyledi.

MEZAR AÇILINCA KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Durumdan şüphelenen ekiplerin bildirimi üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Başsavcılık kararıyla açılan mezarda yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü belirlendi.

ANNE İLE ANNEANNE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında anne H.K., bebeğin anneannesi B.E. ve dedesi S.E. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ile B.E., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Dede S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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