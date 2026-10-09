Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Antalyaspor'u konuk edecek

Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Antalyaspor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekiminde PGL takımı Kars 36 Spor'un rakibi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor oldu. Kars ekibi, sahasında konuk edeceği Antalyaspor karşısında tur atlamayı hedeflerken maçın tarihi ve saati daha sonra açıklanacak.
Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor ile eşleşti. Rakibini konuk edecek olan Kars ekibi, kupada yoluna devam etmek için mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi gerçekleşti. Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımı Kars 36 Spor'un rakibi Antalyaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı karşılaşmada üst ligde mücadele eden rakibi karşısında tur mücadelesi verecek.
"Kars'ta kupa heyecanı yaşanacak"
Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Kars 36 Spor, Antalyaspor karşısında sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak tur atlamayı amaçlıyor.
Öte yandan karşılaşmanın tarihi ve başlama saati daha sonra açıklanacak.