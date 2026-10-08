Kars'ta öğrenciler 'Şehrimi Tanıyorum' projesiyle tarihi mekanları geziyor

Kars'ta öğrenciler, yaşadıkları şehrin binlerce yıllık tarihine sınıf dışında yolculuk yaparak "Şehrimi Tanıyorum" projesi kapsamında kentin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde keşfediyor.

Valilik koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında öğrenciler, kentteki Ani Ören Yeri, Kars Kalesi, Türkiye'nin ilk tematik ve en büyük Peynir Müzesi, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi gibi tarihi mekanlara götürülüyor.

Projeyle öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihini ve kültürel mirasını tanımaları, tarihi ve kültürel değerlere yönelik farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

"Kars çok kadim bir şehir"

İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, AA muhabirine, Kars'ın köklü geçmişi ve barındırdığı tarihi ve kültürel mirasla özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin her köşesinin tarih ve medeniyet izleri taşıdığını belirten Munis, "Projenin bir ruhunu masaya yatırmak gerekiyor. Kars çok kadim bir şehir, kökleri tarihin derinliklerine dayanan bu kültürü, bu kadim medeniyeti beraberinde getiren ülkemizin çok özel bir şehridir. Kars'ın her toprağı, her köşesi tarih kokuyor, bunu şehri gezdiğimizde hepimiz gözlemliyoruz. Tarih, kültür ve medeniyet kokan bu şehrin öğrencilerimize tanıtılması biz eğitimciler için de çok önemlidir." dedi.

Munis, "Şehrimi Tanıyorum" projesinin Kafkas Projesi'nin alt bileşenlerinden biri olduğunu dile getirerek, bu kapsamda öğrencileri kentteki müze ve ören yerleriyle, tarihi ve kültürel varlıkların bulunduğu mekanlarla buluşturduklarını ifade etti.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığınca da desteklendiğini aktaran Munis, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız şehri, sokağı tanımadan, hayatımızı sürdürdüğümüz mahalleyi tanımadan ve şehrimizin sahip olduğu tarihi, kültürel zenginlikleri bilmeden ülkemizin güzelliklerinin farkına varamayız. Türkiye, Anadolu coğrafyası, müthiş zenginliklerle dolu bir toprak bütünüdür. Her tarafı tarih, her tarafı medeniyet kokan topraklar üzerinde yaşıyoruz, bu yönüyle çok şanslıyız. Batı'dan Doğu'ya, Kuzey'den Güney'e ülkemizi karış karış gezdiğimiz zaman özellikle Milli Mücadele dönemine ait birçok tarihi yapı, eser ve dikkate değer birçok lokasyonu olduğunu biliyoruz. Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu zenginlikleri öğrencilerimize tanıtmayı ve kültür aktarımını gerçekleştirmeyi görev olarak görüyoruz. Çok verimli ve yararlı bir proje olduğunu düşünüyorum."

Geçen yıl yaklaşık 9 bin öğrenci gezdi

Munis, geçen yıl proje kapsamında yaklaşık 9 bin öğrencinin Kars'taki müze ve tarihi ören yerlerini gezdiğini belirterek, bu yıl sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Özellikle köy okullarındaki öğrencilerin kent merkezine gelerek Kars'ın tarihi mekanlarını görmelerinin projenin cazibesini artırdığını vurgulayan Munis, "Geçen yıl 9 bine ulaştıysak inanıyorum ki bu sene bunun çok daha üstüne çıkacağız. Öğrencilerimizin projeye ilgisi yüksek. 9 bini çok rahatlıkla aşacak bir sayıya ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Munis, öğrencilerin tarihi mekanları yerinde görmelerinin öğrenme meraklarını da geliştireceğine işaret ederek, projenin çocukların tarihe, bilime ve bilgiye olan ilgilerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Öğrenciler hem gezdi hem de tarihi bilgiler öğrendi

Proje kapsamında tarihi mekanları gezen öğrencilerden Zeynep Osmanoğlu, ziyaret sırasında hem eğlendiğini hem de tarihi yerleri görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Esat Baldık ise müzeyi gezerken tarihi eserleri görmenin kendisinde farklı duygular oluşturduğunu, Kars Kalesi'ni de ziyaret ettiğini ve burada gördüğü tarihi topların dikkatini çektiğini belirterek, "Gezi sayesinde hem eğlendik hem de tarihi bilgiler öğrendik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA