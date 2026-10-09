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Kars Sarıkamış'ta otomobil iş yerine daldı, kazada yaralanan olmadı

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Kars Sarıkamış'ta otomobil iş yerine daldı, kazada yaralanan olmadı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmazken araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sarıkamış'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan iş yerine girdi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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