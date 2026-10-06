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Kars'ta yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü, Kars Kalesi kayboldu

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Kars'ta yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü, Kars Kalesi kayboldu
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Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Tarihi Kars Kalesi sis bulutlarında kaybolurken sürücüler trafikte güçlük çekti, trafik ekipleri sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentte görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle kentin tarihi simgelerinden Kars Kalesi adeta sis bulutlarının içerisinde kayboldu.

Kars'ta sonbaharın etkisiyle birlikte sabah saatlerinde yoğun sis görüldü. Özellikle kent merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Sürücüler sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da sisli havada yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte, tarihi Kars Kalesi de yoğun sisin etkisiyle gözden kayboldu. Trafik ekipleri ise sürücülerden dikkatli olmalarını istedi. Sabah erken saatlerde etkili olan sis, ilerleyen saatler de ise etkisini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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