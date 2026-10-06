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Kars Sarıkamış'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi, evlerin önünde göletler oluştu

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Kars Sarıkamış'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi, evlerin önünde göletler oluştu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğle saatlerinde başlayıp akşam etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı evlerin önünde rögarların tıkanması nedeniyle göletler oluşurken sürücüler su birikintileri arasında kontrollü ilerledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı evlerin önünde rögarlar tıkandığı için göletler oluştu.

Sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle kontrollü şekilde ilerledi.

Vatandaşlardan Özkan Karadağ, aşırı yağmur yağdığını belirterek, "Bu yağmurların sonu kar yağışıdır. İnşallah bir an önce kar yağar, Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.

Kaynak: AA
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