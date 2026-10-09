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Kars'ta İl Tarım ve Orman Müdürü Aydın, meralarda çobanlarla bir araya geldi

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Kars'ta İl Tarım ve Orman Müdürü Aydın, meralarda çobanlarla bir araya geldi
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Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, saha ziyaretleri kapsamında meralarda hayvan otlatan çobanlarla bir araya geldi. Aydın, üreticilerle görüşerek çalışma şartlarını yerinde gözlemledi; Müdürlük paylaşımında her sürünün başında alın teri olduğu vurgulandı.

Kars'ta hayvancılığın yükünü omuzlayan çobanlar, sürülerini meralarda otlatırken İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da sahaya inerek üreticilerin çalışmalarını yerinde gözlemledi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, saha ziyaretleri kapsamında meralarda hayvanlarını otlatan çobanlarla bir araya geldi. Hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceleyen Aydın, üreticilerle görüşerek meralardaki çalışma şartlarını gözlemledi.

Kars'ın önemli ekonomik faaliyetleri arasında bulunan hayvancılık, meralarda gün boyu devam eden yoğun emekle sürdürülüyor. Sürülerinin başında saatlerce vakit geçiren çobanlar, hayvanların otlatılması ve yetiştiricilik faaliyetlerinin devamlılığında önemli rol üstleniyor.

Saha ziyaretinde çobanlarla sohbet eden Enver Aydın, üreticilerin sahadaki çalışmalarını yakından takip etti. Gerçekleştirilen ziyaretle, hayvancılık sektörünün sahadaki durumu ve üreticilerin emeği ön plana çıktı.

"Her sürünün başında alın teri var"

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün paylaşımında, hayvancılığın temelinde yer alan üreticilerin özverili çalışmalarına dikkat çekildi. Paylaşımda, "Her sürünün başında bir emek, her emeğin ardında bir alın teri var. Üretimin olduğu her yerde bu emeğin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Kars'ta tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yerinde takibi amacıyla gerçekleştirilen saha ziyaretlerinin, üreticilerle doğrudan iletişim kurulmasına katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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