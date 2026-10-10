Kars'ta 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitiren 104 kişi anıldı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars'ta 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle anma düzenlendi. Saldırıda yaşamını yitirenlerden Özfer Gökhan Arpaçay da mezarı başında anılırken, "10 Ekim davasında adalet sağlanmamıştır" denildi.

KESK Kars Şubeler Platformu üyeleri, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anmak için Valilik Parkı'nda bir bir araya geldi.

Platform adına açıklama yapan Hakan Topçu, 11 yıl önce ülkenin dört bir yanından savaşa karşı barışı, sömürüye karşı emeğin hakkını, baskıya karşı demokrasiyi savunmak için Ankara Garı önünde buluştuklarını belirtti.

IŞİD'in çifte bombalı saldırısında 104 kişinin yaşamını yitirdiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Topçu, şöyle konuştu:

"Aradan 11 yıl geçti; acımız ilk günkü kadar taze, öfkemiz ilk günkü kadar diridir. 10 Ekim, yalnızca bir katliam değildir. Bu katliam; bu topraklarda barışı kalıcı kılmak isteyenlere, savaşın değil müzakerenin, silahın değil diyaloğun egemen olmasını isteyenlere yönelik alçakça bir saldırıdır. Aynı zamanda emeğinin hakkını isteyen, eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşamak isteyen herkesin iradesine yönelmiş bir saldırıdır. O gün katledilenler, savaşa karşı barışın sesini yükseltmek için oradaydı. Onlar biliyordu ki barış, yalnızca silahların sustuğu bir çatışmasızlık hali değildir; adaletin, eşitliğin ve bir arada kardeşçe yaşama iradesinin adıdır. Demokrasinin, eşit yurttaşlığın ve toplumsal adaletin tesis edilmediği bir barış, eksik ve kırılgan bir barıştır. Bizler, 10 Ekim'de yitirdiğimiz canların barış ısrarının takipçisiyiz. 10 Ekim Katliamı'nın ardından 11 yıldır adalet arıyoruz. Yargılama süreçlerinde faillerin bir kısmı cezalandırılmış olsa da bu katliamın arkasındaki asıl sorumlular korunmaktadır. Katliam göz göre göre gelmiştir. Tüm istihbarat bilgilerine rağmen önlem almayanlar, güvenlik bürokrasisindeki ihmaller, katliama giden yoldaki denetimsizlik ve sorumsuzluklar ortaya çıkarılmamıştır. Gerçek sorumlular yargılanmamıştır. Bu nedenle vicdanlar rahat değildir. 10 Ekim davasında adalet sağlanmamıştır."

Basın açıklamasının ardından saldırıda yaşamını yitiren Karslı yurttaş Özfer Gökhan Arpaçay, mezarı başında anıldı.

Kaynak: ANKA