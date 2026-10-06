Haberler

MGM, çok sayıda ilde kuvvetli yağış ve Güneydoğu'da toz taşınımı için uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGM, çok sayıda ilde kuvvetli yağış ve Güneydoğu'da toz taşınımı için uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MGM, Osmaniye'den Kars'a kadar çok sayıda ilde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Kuvvetli yağış bölgelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması istenirken Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı yapıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güneyi, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışın görülebileceği bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Bu nedenle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi, güneydoğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde ise zamanla güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA
Bu haber 211 sitede yayınlandı.
23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı: Cesedi hala bulunamadı

23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı

Yine hüsran! A Milli Takımımız, dördüncü maçını da kaybetti
AYM, Tayfun Kahraman'a ikinci ihlal kararında 100 bin lira tazminat hükmetti

AYM, Tayfun Kahraman kararının gerekçesini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 'pişmanlık' sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı

Kimse beklemiyordu! Fondaki isimler çark edip tek tek sıraya girdi
Moda devi Bryn Walker'ın kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu

Kriptoda büyük kayıp, ardından iki ölüm! Modacı çiftin hazin sonu
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e aşk dolu sözler: Sen benim her şeyimsin

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e: Sen benim her şeyimsin
Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı

Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı
6 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü: Okulda “büyükanne” diye alay ediyorlar

Hastalığı hayatını kararttı: 6 yaşında ama büyükanne gibi görünüyor

Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı rüşvete aracılıktan tutuklandı

Görüntüdeki kişi bir Cumhuriyet savcısı! Suçlamalar hayli vahim