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Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü 22 projeye 269,3 milyon liralık hibe desteği sağlayacak

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Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü 22 projeye 269,3 milyon liralık hibe desteği sağlayacak
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Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 22 projeye 269,3 milyon liralık hibe desteği sağlayacak. Yatırımcılarla hibe sözleşmelerinin imzalanmasına başlanırken, projelerin kırsal ekonomiye katkı sunacağı belirtildi.

Kars'ta Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 22 projeye toplam 269 milyon 339 bin 138 liralık yatırım desteği sağlanacak. Yatırımcılarla hibe sözleşmelerinin imzalanmasına başlandı.

Kars'ta kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi, tarımsal üretimin artırılması ve yatırımcıların desteklenmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2026 Yılı 17. Etap kapsamında il genelinde yatırıma alınan 22 proje için hibe sözleşmesi imzalama süreci başladı.

Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan 22 projenin toplam hibeye esas yatırım tutarının 269 milyon 339 bin 138 lira 87 kuruş olduğu bildirildi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, destek almaya hak kazanan yatırımcılarla bir araya gelinerek proje süreçleri ve hibe sözleşmelerine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Programa Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da katıldı. Aydın'ın katılımıyla yatırımcılarla hibe sözleşmelerinin imzalanmasına başlanırken, kırsal alanda üretim ve yatırımın geliştirilmesine yönelik desteklerin sürdürüleceği vurgulandı.

"22 yatırımcı destekten yararlanacak"

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 22 yatırımcı, projelerini hayata geçirerek Kars'ın kırsal ekonomisine katkı sunacak.

Yaklaşık 269,3 milyon liralık yatırım tutarı, kentte tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesi, kırsal alanlarda ekonomik hareketliliğin artırılması ve üreticilerin daha güçlü yatırım imkanlarına kavuşması açısından önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal kalkınma destekleriyle üreticilerin ve yatırımcıların yanında olmaya, kentte üretim kapasitesini artıracak projeleri desteklemeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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