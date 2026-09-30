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Ardahan-Kars karayolu dolu yağışıyla beyaza büründü, trafik zaman zaman yavaşladı

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Ardahan-Kars karayolu dolu yağışıyla beyaza büründü, trafik zaman zaman yavaşladı
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Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve Ardahan-Kars karayolunu beyaza büründürdü. Dolu nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşlarken karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.

Ardahan'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Ardahan- Kars karayolu beyaza büründü. Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Ardahan-Kars karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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