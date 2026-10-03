Avrupa şampiyonu kuraşçı Diyar Savcı, Dünya Şampiyonası'na köyde hazırlanıyor

Milli kuraşçı Diyar Savcı, Avrupa şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'yi başarıyla temsil etmek için salon çalışmalarının yanı sıra köyünde güç depolayarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Kars'taki Atatürk İlkokulunun bodrum katında açılan judo kursuyla spora 9 yaşında başlayan Savcı, kardeşiyle katıldığı kursta zamanla kendisini geliştirerek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde etti.

Judo ve kuraşta Türkiye şampiyonlukları bulunan Savcı, bu yıl eylül ayında Bulgaristan'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak kariyerindeki önemli başarılardan birine imza attı.

5 günü salon, 2 günü köy

Gazi Kars Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Diyar, antrenörlerinin programı doğrultusunda haftanın 5 günü salonda antrenman yapıyor.

Ailesine destek için gittiği Hapanlı köyünde hafta sonları da idmanlarını sürdüren Savcı, yokuş koşularının yanı sıra kütük, saman balyaları ve taşlarla güç depoluyor.

Zorlu şartlarda gerçekleştirdiği antrenmanlarla fiziksel gücünü artırmaya çalışan milli sporcu, 4-9 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Kars'ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Judoyla tanışma

Milli kuraşçı Diyar Savcı, AA muhabirine, judoyla tanışmasının hayatında dönüm noktası olduğunu söyledi.

İlk kez mindere çıktığı günü unutmadığını ifade eden Savcı, "İlk mindere girdiğim zamanı da hatırlarım. Nasıl utangaç olduğumu da hatırlarım. Bize çok emek verdiler. Zamanı geldi yorulduk, zamanı geldi üzüldük ama sonuç böyle oldu çok şükür. Sadece teknik olarak çalışmıyoruz, çok yönlü bir spor olduğu için her yönden gelişmemiz lazım. Bu yol uzun ve zorlu, irade gerektiren bir yol. Buralara gelmek öyle göründüğü gibi kolay olmuyor." dedi.

Savcı, köyde ailesine destek olurken güç depoladığını anlatarak "Antrenmanın yanında hafta sonları köye de gidip geliyorum. Orada amcamların tarlası var, hasat zamanı gidip oraya yardım ettiğimiz oluyor. Onun haricinde sebze halinde hamallık da yaptığım oluyor. Aileme destek olmak için elimden geldiğince hafta sonları çalışmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Avrupa şampiyonluğunun ailesini ve Karslıları sevindirdiğini aktaran Diyar, şöyle devam etti:

"Önümüzde Dünya Şampiyonluğu var. Hedefim Kars'ımızı, Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil etmek, tekrar İstiklal Marşı'mızı okutmak. Nihai hedefim Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil etmektir. İlerleyen zamanda hedefimiz inşallah olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek ve ülkemize olimpiyat madalyası kazandırmak."

"Algısı açık çok yönlü"

Antrenör Metin Altunhan da yaklaşık bir yıldır Kars'ta görev yaptığını ve Diyar ile haftanın 5 günü çalıştıklarını ifade etti.

Avrupa şampiyonluğunun tesadüf olmadığını aktaran Altunhan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diyar algısı açık çok yönlü bir sporcu. Bir sporcu mindere girdiği zaman kendini kapatıyorsa, algısı kapandıysa hocasını hiçbir şekilde duyamaz, anlayamaz ama Diyar öyle bir sporcu değil. Mindere girdiği zaman verdiğimiz teknik ve taktikleri hemen kapıp ona göre uygulayabilen bir sporcu. O yüzden Avrupa şampiyonu oldu. Diyar'a sonsuz güvenim vardı, zaten güvenimizi de boşa çıkarmadı. Avrupa şampiyonu olarak bunu gösterdi ve inşallah Dünya Şampiyonası'nda da yarışmaya hak kazandı. Şu anda Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz."

Kaynak: AA