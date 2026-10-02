Kars'ta anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı, silah ele geçirildi

Kars'ta anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı, silah ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta 30 Eylül'de İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde evlerinin önünde anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullanıldığı iddia edilen silah ele geçirildi.
Kars'ta evlerinin önünde anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde evlerinin önünde anne T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'yü (23) silahla yaraladıktan sonra motosikletle kaçan R.K. (29), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Zanlının üst aramasında olayda kullanıldığı iddia edilen silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, "ateşli silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
Kentte 30 Eylül'de İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'ne motosikletle gelen R.K, evlerinin önündeki T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'ye (23) tabancayla ateş açmış ardından kaçmıştı.