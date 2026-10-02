Haberler

Kars'ta anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı, silah ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı, silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta 30 Eylül'de İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde evlerinin önünde anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullanıldığı iddia edilen silah ele geçirildi.

Kars'ta evlerinin önünde anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde evlerinin önünde anne T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'yü (23) silahla yaraladıktan sonra motosikletle kaçan R.K. (29), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlının üst aramasında olayda kullanıldığı iddia edilen silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, "ateşli silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Kentte 30 Eylül'de İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'ne motosikletle gelen R.K, evlerinin önündeki T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'ye (23) tabancayla ateş açmış ardından kaçmıştı.

Kaynak: AA
Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı yaşamını Darülaceze'de sürdürüyor

Bir dönemin Türkiye Güzeliydi! Bakın şimdi nerede yaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı

Kırmızı ışıkta beklerken fiyatını uygun bulunca yolculara ısmarladı
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama

Fon skandalında yeni dalga! Çok sayıda tutuklama var
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak

Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak