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Kars'ta sıcaklık sıfırın altında 1 dereceye düşünce araç camları buz tuttu

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Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle araç camları ve bazı iş yerlerinin camları kırağıyla kaplandı. Sürücüler camlardaki kırağıyı kazıyarak araçlarını kullanabildi; Sarıkamış ilçesinde de araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kars'ta soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü kentte araç camları ve bazı iş yerlerinin camları kırağıyla kaplandı.

Bazı sürücüler camlardaki kırağıyı kazıyarak araçlarını kullanabildi.

Vatandaşlardan Tarkan Taşkıran, soğuk havanın etkili olmaya başladığını ifade ederek, "Güne, aracın camındaki buzu kazıyarak başlıyoruz." dedi.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kaynak: AA
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