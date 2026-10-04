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Kars'ta sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, Arpaçay'da dağlar beyaza büründü

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Kars'ta etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili olurken Arpaçay ilçesindeki bazı dağların tepeleri beyaza büründü.

Kars'ı çevreleyen yüksek kesimlerdeki bazı dağlara kar yağdı.

Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kar yağışıyla Arpaçay ilçesindeki bazı dağların tepeleri beyaza büründü.

Kaynak: AA
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