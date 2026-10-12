Bakan Kurum, Kars Selim'deki Benliahmet İstasyonu'nda 55 yıllık çam ormanını paylaştı

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Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kars'ın Selim ilçesindeki Benliahmet İstasyonu'na ilişkin paylaşımı dikkat çekti. Yarım asırdan fazla süre önce demiryolu çalışanları tarafından dikilen çam fidanlarının bugün bozkırın ortasında ormana dönüşmesiyle bilinen tarihi istasyon, havadan görüntülendi.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre bilincine yönelik çalışmalarının uluslararası platformda ele alınacağı COP31 öncesinde, Kars'ın Selim ilçesinde bulunan Benliahmet İstasyonu'nun doğayla iç içe hikayesi yeniden gündeme geldi. Bakan Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllar önce dikilen fidanların bugün oluşturduğu orman ve bu sürecin kahramanlarından Turgut Ertop, amcanın hikayesi ön plana çıktı.

"55 yıllık emek bozkırın ortasında ormana dönüştü"

Benliahmet İstasyonu, yıllar önce demiryolu çalışanları tarafından dikilen çam ağaçlarıyla bölgenin dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. Kurak ve ağaç örtüsünün sınırlı olduğu bozkırın ortasında yükselen çamlar, yıllar süren emeğin ve doğaya duyulan sevginin simgesi oldu.

İstasyon çevresinde oluşturulan ağaçlık alan, bugün bölgeye gelenlerin ilgisini çekerken, vatandaşlar tarafından da "Bozkırın ortasında vaha" olarak nitelendiriliyor. Yarım asrı aşan geçmişiyle dikkat çeken ağaçlar, küçük fidanların sabırla büyütülmesiyle ortaya çıkan değişimi gözler önüne seriyor.

"Bakan Kurum'dan duygulandıran paylaşım"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Benliahmet İstasyonu'nun hikayesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kurum paylaşımında, "55 yıl önce diktiği fidanların bugün kocaman bir ormana dönüştüğünü gören Turgut amcamızın hikayesi kalplere dokunuyor. Bu güzel hikayeyi COP31 Youtube kanalımızda izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaşımıyla birlikte Benliahmet İstasyonu ve çevresindeki çam ormanı yeniden gündeme gelirken, yıllar önce dikilen fidanların bugün ulaştığı büyüklük doğanın korunması ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakılması açısından da anlamlı bir örnek oluşturdu.

"Bozkırın ortasındaki yeşil miras havadan görüntülendi"

Kars'ın Selim ilçesinde yer alan Benliahmet İstasyonu ve çevresindeki çam ağaçları havadan görüntülendi. Geniş bozkırın ortasında sıralanan raylar ve istasyon çevresini kaplayan çam ağaçları, ortaya dikkat çekici manzaralar çıkardı.

Yıllar önce dikilen fidanların büyüyerek ormana dönüşmesiyle oluşan görüntü, iklim değişikliğiyle mücadele, ağaçlandırma ve doğanın korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Benliahmet İstasyonu, yalnızca demiryolu geçmişiyle değil, yıllar süren emeğin yeşil bir mirasa dönüşen hikayesiyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı