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Kafkas Üniversitesi öğrencileri Sarıkamış'ta 13 kilometre yürüyüp kuş gözlemledi

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Kafkas Üniversitesi öğrencileri Sarıkamış'ta 13 kilometre yürüyüp kuş gözlemledi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla Kafkas Üniversitesi öğrencileri, 13 kilometrelik parkurda yürüyüp kuş gözlemledi. Sarıkamış Kayak Merkezi'nden Katerina köşküne uzanan etkinliğe yaklaşık 30 öğrenci katıldı, dürbünle kuşları izleyip fotoğraf çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" dolayısıyla Kafkas Üniversitesi öğrencileri orman içinde yürüyüş yapıp kuş gözlemledi.

Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Müzik bölümünden yaklaşık 30 öğrenci, Sarıkamış Kayak Merkezi'nden başlayarak Katerina köşkünde sonlandırdıkları 13 kilometrelik parkurda hem yürüyüş yaptı, hemde dürbünle kuş gözlemledi, fotoğraf çekti.

Veterinerlik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Berkin Kurbak, sarıçam ormanları içinde güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Bugün Dünya Göçmen Kuşlar Günü, Sarıkamış ormanında yürüyüş ve gözlem gerçekleştirdik. Sarıkamış ormanlarında kuş gözlemleyerek farkındalık yaratamaya çalıştık." dedi.

İrem Aydın da güzel bir günde, güzel bir etkinlik yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA
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