Bir zamanlar terörle anılıyordu! Orası artık dağcıların yeni rotası

Geçmişte terör olaylarıyla gündeme gelen Çemçe-Madur bölgesi, artık doğal güzellikleri ve dağcılık faaliyetleriyle öne çıkıyor. Güvenlik güçlerinin terörle mücadele çalışmaları sonucunda terörden arındırılan dağlar, doğa tutkunlarının ve profesyonel dağcıların yeni rotası haline geldi.

ZİRVEYE BAYRAK VE TABELA DİKİLDİ

Kars Dağcılık İl Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen doğa tutkunları, Kağızman ilçesi sınırlarındaki 3 bin 22 metre yüksekliğindeki Mamakar Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Kars ve Kağızman’dan dağcıların katıldığı etkinlikte, zirveye Türk bayrağı ve dağın adını taşıyan tanıtım tabelası yerleştirildi.

“BAYRAĞIMIZI YÜKSEK ZİRVELERDE DALGALANDIRMAK İSTİYORUZ”

Zirve Dağcılık Kars İl Temsilcisi Harun Çalkın, Çemçe-Madur bölgesinin dağcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Çalkın, “Amacımız bölgemizi tanıtmak, bayrağımızı yüksek zirvelerde dalgalandırmak. Çünkü Kars’ımızı ve Kağızman’ı çok seviyoruz. Kağızman bizim için ve dağcılar için yeni keşfedilen harika bir alan. Profesyonel dağcılık, tırmanış ve doğa yürüyüşleri için harika alanlar mevcut” dedi.

DİĞER DAĞLARA DA TANITIM TABELASI HAZIRLANACAK

Kağızman Dağcılık Başkanı ve Yürüyüş Lideri Harun Ağdaş ise çalışmaya destek verdiklerini belirterek bölgedeki birçok dağ için tanıtım tabelası hazırlama çalışması başlattıklarını aktardı. Ağdaş, “Benim için çok duygusal ve anlamlı bir faaliyet oldu. Çünkü Kağızmanlıyım. Bugün kadını, erkeği, yaşlısı ve genci bu dağlarda dolaşıyor ve güzelliklerini herkese gösteriyoruz. Ülkemize ilimizi tanıtmak bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı