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Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilerle tarım ve hayvancılığı sahada ele alıyor

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Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilerle tarım ve hayvancılığı sahada ele alıyor
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Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde üreticilerle bir araya gelerek tarım ve hayvancılık çalışmalarını sahada değerlendiriyor. Ziyaretlerde üreticilerin sorunları, talepleri ve çözüm önerileri dinlenerek üretimin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde üreticilerle bir araya gelerek tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sahada değerlendiriyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerin karşılaştığı sorunlar, talepleri ve çözüm önerileri yerinde dinleniyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim alanlarında ve işletmelerde üreticilerle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Görüşmelerde tarımsal üretimin geliştirilmesi, hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve üreticilerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

"Üreticilerin talepleri sahada dinleniyor"

Saha çalışmalarında üreticilerin görüş, talep ve beklentileri doğrudan dinlenirken, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler de ele alınıyor. Ekipler, üreticilerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek ilgili çalışmaların bu doğrultuda şekillendirilmesine katkı sağlıyor.

Kars'ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen istişarelerde, üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğinin artırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik konular da değerlendiriliyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerle sürekli iletişim halinde olmanın tarımsal üretimin geleceği açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, sahadaki ziyaret ve istişarelerin sürdürüleceğini belirtiyor.

Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla üreticilerin ihtiyaçlarının yerinde belirlenmesi, yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi ve Kars'ta tarım ile hayvancılığın daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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