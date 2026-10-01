Kars'ta HAP tatbikatında 10 yaralı için acil müdahale süreçleri test edildi

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Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında 10 yaralının hastaneye sevki üzerinden gerçekleştirilen tatbikatta, sağlık ekiplerinin acil müdahale, triyaj, tedavi ve sevk süreçleri test edildi.

Tatbikat senaryosuna göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkisinde yolcu otobüsü sürücüsünün yol hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada 10 kişinin yaralandığı bilgisi 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi tarafından hastaneye bildirildi. Bölgeye AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Yaralılar triyaj alanlarına yönlendirildi"

İhbarın ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisi'nde hazırlıklar tamamlanırken, hastaneye ambulanslarla getirilen yaralılar durumlarının ağırlığına göre kırmızı ve sarı alanlara yönlendirilerek gerekli tıbbi müdahalelere başlandı.

Senaryoda bir yaralıda kaburga kırığına bağlı akciğer içerisinde kanama (hemotoraks) tespit edildi. Kırmızı alana alınan hastaya göğüs tüpü takılmasının ardından Göğüs Cerrahisi Servisi'ne yatışı gerçekleştirildi.

Bir başka yaralı ise subaraknoid kanama (SAK) tanısıyla kırmızı alana alındı. Entübe edilen hasta, Beyin Cerrahisi tarafından değerlendirilerek yoğun bakıma yatırıldı.

"Acil müdahaleler tek tek uygulandı"

Akut batın tablosu bulunan bir yaralı, sarı alana alınarak tetkik ve görüntüleme işlemlerinden geçirildi. Dalak laserasyonuna bağlı olarak Genel Cerrahi ekibi tarafından ameliyata alındı.

Femur kırığı bulunan bir diğer yaralı ise sarı alanda değerlendirildi. Radyolojik işlemlerin ardından Ortopedi ekibi tarafından ameliyata alındı.

Tatbikat kapsamında diğer 6 yaralıya da yaralanma durumlarına göre müdahalelerde bulunuldu. Saçlı derisinde kesi bulunan bir yaralının yarası yıkanarak stapler dikiş uygulandı. Ayak bileği kırığı bulunan hastaya kısa bacak ateli yapıldı.

Kollarında kesi bulunan 2 yaralıya pansuman ve dikiş işlemleri uygulanırken, clavicula kırığı bulunan bir hasta omuz-kol askısına alındı. Gözüne cam parçaları giren diğer yaralıya ise göz lavajı ve yüz pansumanı yapıldıktan sonra Göz Servisi'ne yatışı gerçekleştirildi.

"Hastaların takip ve taburculuk süreçleri de uygulandı"

Tatbikatın devamında yaralılara gerekli müdahalelerin tamamlanmasının ardından servis yatışları gerçekleştirildi. Hastalar, gözlem ve takip amacıyla müşahede alanlarına alınırken, takip süreçlerinin tamamlanmasının ardından taburculuk işlemleri de uygulandı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilen HAP tatbikatıyla, muhtemel afet ve toplu yaralanma durumlarında hastanenin müdahale kapasitesi, sağlık personelinin koordinasyonu, acil servis işleyişi ve hasta yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Tatbikat sonrasında açıklama yapan KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Şahin, Sarıkamış'ta meydana gelen otobüs kazasında hastaneye sevk edilen yaralılara anında müdahale yapıldığını ve hastane personelinin bu tür durumlara hazır olduğunu kaydetti.

Öte yandan tatbikatta; Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, polis, 112 acil sağlık ekipleri görev aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı