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Kars'ta motosikletli saldırgan, 1'i kadın 2 kişiyi ayaklarından vurup kaçtı

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Kars'ta kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli bir kişi, 1'i kadın 2 kişiyi silahla ayaklarından yaralayıp motosikletini bırakarak kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kars'ta kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli bir kişi, 1'i kadın 2 kişiyi silahla ayağından vurarak kaçtı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi motosikletle caddeye geldi. Burada T.Ö. (45) ve E.Ö.'ye (23) silahla ateş eden şüpheli, daha sonra motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, silahla ayaklarından yaralanan T.Ö. ve E.Ö.'ye müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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