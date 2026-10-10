Kars'ta tarihi Kümbet Camisi'nde restorasyon başladı, yeniden ibadete açılacak

KARS'ta taş kaplamalı çatısında yaşanan dökülmeler nedeniyle geçici olarak ibadete kapatılan tarihi Kümbet Camisi'nde restorasyon çalışması başladı. Kültürel Miras ve Sanat Tarihi Uzmanı Faruk Torunoğlu, taşlardaki yıpranmaların giderildiğini belirterek caminin çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacağını söyledi.

Kars'ın önemli tarihi ve kültürel yapılarından Kümbet Camisi'nde, zamanla oluşan deformasyonlar ve sert iklim koşullarının etkisiyle taş kaplamalarda meydana gelen dökülmelerin giderilmesi için restorasyon çalışması başlatıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, caminin 20 Mayıs 2015 tarihli ve 894 sayılı kurul kararıyla onaylanan projeler doğrultusunda restore edildiği, ancak zamanla oluşan yıpranmalar ve iklim koşulları nedeniyle taş kaplamalı çatıda dökülmeler meydana geldiği belirtildi.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından caminin çevresine güvenlik şeridi çekildi, İl Müftülüğü tarafından da taş düşme tehlikesine karşı uyarı levhaları yerleştirildi.

Tarihi camide taş kaplamalardaki yıpranmaların giderilmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından yapının yeniden ibadete açılması bekleniyor.

ONARIM SONRASI İBADETE AÇILACAK

Kültürel Miras ve Sanat Tarihi Uzmanı Faruk Torunoğlu, tarihi yapıda restorasyon çalışmalarının başladığını belirterek, "Kümbet Camisi soğuk hava, mevsimsel hava değişimi nedeniyle taşlarda oluşan yıpranmadan dolayı kısa bir müddet kapalı duruma geldi. Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla birlikte cami kısa bir süre sonra tekrar ibadete açılacak. Taşlar arasındaki boşluklar ve yıpranmalar şu anda restore edilmektedir" dedi.

SELÇUKLULAR CAMİYE ÇEVİRMİŞ

Kümbet Camisi'nin Kars'ın tarihi geçmişini yansıtan önemli yapılardan biri olduğunu ifade eden Torunoğlu, yapının farklı dönemlerde kilise, cami ve müze olarak kullanıldığını bildirdi. Tarihi binanın 10'uncu yüzyılda Bagratlı Krallığı tarafından yapıldığını anlatan Torunoğlu, şunları söyledi:

"Mimari özellik olaraktan 6'ncı yüzyıl ve Alman kiliseleri tarzında yapılmış bir yapıdır. Kısa bir süre sonra Selçukluların Kars'a girmesiyle birlikte camiye çevrilmiş ve zaten Osmanlı'nın Kars'ı almasından sonra da çok uzun bir süre cami olarak kalmıştır. Daha sonra ise Rusların 40 yıllık Kars işgali döneminde burası yeniden restore edilmiş ve tekrar kilise olarak kullanılmıştır. Askeri garnizon kilisesi gibi kullanılmıştır. Kazak ve Alman askerlerin yemin törenleri de burada yapılmıştır. 1990'lı yıllarda 2000 öncesinde tekrar restore edilip camiye döndürülmüştür. Bir müddet, 1960-70'li yıllarda da müze olarak kullanılmış bir yapıdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı