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Kars Kağızman'da 6 yıl önce başlayan kan davası kanaat önderleriyle son buldu

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Kars Kağızman'da 6 yıl önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla başlayan kan davası, kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu. Aileler törende barışa sadık kalacaklarına yemin edip Kur'an-ı Kerim'in altından geçti ve helalleşti.

Kars'ın Kağızman ilçesinde "kan davalı" iki aile, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.

İlçeye bağlı Şaban köyünde düzenlenen barış töreninde, 6 yıl önce Yurttapan ve Kurukafa aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla başlayan "kan davası"nın son bulması için kanaat önderleri, aileleri bir araya getirdi.

Görüşmenin ardından aileler, yapılan barışa sadık kalacaklarına ve kan davasının son bulduğuna yemin edip Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

Daha sonra aile bireylerinin sırayla tokalaşıp helalleştiği törende, barış yemeği verildi.

Kaynak: AA
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