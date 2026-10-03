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Kars Selim'de Bayburt Baraj Gölü'nde bulutlar suya yansıyıp manzaraya dönüştü

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Kars Selim'de Bayburt Baraj Gölü'nde bulutlar suya yansıyıp manzaraya dönüştü
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Kars'ın Selim ilçesinde yaklaşık bin 800 rakımda bulunan Bayburt Baraj Gölü'nde bulutların göl suyuna yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Rüzgarın azalmasıyla sakinleşen göl yüzeyi, sonbaharda balık tutmaya gelen vatandaşlara adeta görsel şölen sundu.

Kars'ın Selim ilçesinde yaklaşık bin 800 rakımda bulunan Bayburt Baraj Gölü'nde bulutların göl suyuna yansıması, ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler çıkardı.

Selim ilçesi sınırlarında yüksek rakımda yer alan Bayburt Baraj Gölü, sonbaharın kendine özgü görüntüleriyle ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor. Göl yüzeyinin sakin olduğu anlarda gökyüzündeki bulutların suya yansıması, adeta gölün üzerinde ikinci bir gökyüzü oluşmuş izlenimi verdi.

"Gökyüzü ve su aynı karede buluştu"

Özellikle bulutların yoğunlaştığı saatlerde ortaya çıkan beyaz ve kırmızı bulutların gökyüzüyle birlikte göl yüzeyine yansıması, doğanın adeta kendi fotoğrafını çektiği görüntüler oluşturdu.

Gölün durgun yüzeyinde oluşan yansımalar ise balık tutmak için bölgeye gelen vatandaşlara adeta görsel şölen sunuyor. Gökyüzünün suyla buluştuğu anlar, kameralara yansıdı.

"Doğanın sessizliğinde kartpostallık görüntüler"

Yaklaşık bin 800 rakımda bulunan Bayburt Baraj Gölü, özellikle sonbahar mevsiminde çevresindeki doğayla birlikte farklı bir görünüme kavuşuyor. Rüzgarın azalmasıyla sakinleşen göl yüzeyi, bulutları adeta bir ayna gibi yansıtıyor.

Gökyüzü ile gölün birbirinden ayırt edilemediği anlarda ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bulutların suya yansımasıyla oluşan manzara, görenleri mest ederken Bayburt Baraj Gölü'nde adeta gökyüzü suya indi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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