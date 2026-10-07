Haberler

Kars'ta doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi Erzurum'a sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Halitpaşa Mahallesi'nde borudan sızan doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından aile Erzurum'a sevk edildi.

Kars'ta borudan sızan doğal gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Halitpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir aile, şiddetli baş ağrısı şikayeti yaşaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, M.Y, İ.C.Y, Z.Y, Z.G.Y. ve A.Y'nin borudan sızan doğal gazdan etkilendiğini belirledi.

Ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan aile, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde

Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Gökyüzünde bir ilk! Sabiha Gökçen'i örnek aldı, tarihe geçti
John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi

Ünlü oyuncunun kızı büyüdü! Şimdi podyumlarda adından söz ettiriyor
Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı

Hain saldırı! Polisimiz şehit oldu, zanlı aynı silahla kendini vurdu
San Marino, 90+3'te yıkıldı

San Marino, 90+3'te yıkıldı
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Kane yıldızlaştı, İngiltere Çekya'yı 3 golle devirdi

Bu adamın hiç şakası yok! Geceye yine damgasını vurdu
TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor

TFF'den Arda Turan bombası!