Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

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Iğdır’dan yola çıkarak Kars ve Ardahan yaylalarına kadar binlerce adım atan göçer ailelerin aylarca süren yayla mesaisi sona erdi. Sürüleriyle birlikte yeniden Iğdır yoluna koyulan koçerlerin zorlu ama görsel şölen sunan dönüş yolculuğu havadan görüntülendi.
Iğdır’dan yola çıkan koçer ailelerin, hayvanlarını otlatmak amacıyla Kars ve Ardahan yaylalarına doğru başlattığı yaklaşık 70 günlük zorlu yürüyüşü tamamlandı. Toplam 10 ailenin binlerce koyunla birlikte doğayla iç içe gerçekleştirdiği yayla konaklamasının ardından, havaların soğumasıyla birlikte memlekete dönüş hazırlıkları başladı.
BİNLERCE ADIMLIK DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI
Zorlu coğrafi koşullar ve doğa şartlarına rağmen günlerce süren yürüyüşlerle Kars ve Ardahan'ın bereketli yaylalarına ulaşan koçerler, sürüleriyle birlikte yeniden Iğdır'a doğru uzun bir yolculuğa geçti.
HAYRAN BIRAKAN GÖRÜNTÜ
Yolculuk sırasında hayvanların sevki ve zorlu arazi şartlarındaki ilerleyiş, Muhammet Çiçek tarafından drone ile görüntülendi. Sürülerin vadiler ve yollar boyunca oluşturduğu muazzam hat, izleyenleri kendisine hayran bırakan görsel manzaralar ortaya çıkardı.