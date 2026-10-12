Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

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Iğdır’dan yola çıkan koçer ailelerin, hayvanlarını otlatmak amacıyla Kars ve Ardahan yaylalarına doğru başlattığı yaklaşık 70 günlük zorlu yürüyüşü tamamlandı. Toplam 10 ailenin binlerce koyunla birlikte doğayla iç içe gerçekleştirdiği yayla konaklamasının ardından, havaların soğumasıyla birlikte memlekete dönüş hazırlıkları başladı.

BİNLERCE ADIMLIK DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

Zorlu coğrafi koşullar ve doğa şartlarına rağmen günlerce süren yürüyüşlerle Kars ve Ardahan'ın bereketli yaylalarına ulaşan koçerler, sürüleriyle birlikte yeniden Iğdır'a doğru uzun bir yolculuğa geçti.

HAYRAN BIRAKAN GÖRÜNTÜ

Yolculuk sırasında hayvanların sevki ve zorlu arazi şartlarındaki ilerleyiş, Muhammet Çiçek tarafından drone ile görüntülendi. Sürülerin vadiler ve yollar boyunca oluşturduğu muazzam hat, izleyenleri kendisine hayran bırakan görsel manzaralar ortaya çıkardı.

Kaynak: Haberler.com