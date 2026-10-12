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Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

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Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
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Iğdır’dan yola çıkarak Kars ve Ardahan yaylalarına kadar binlerce adım atan göçer ailelerin aylarca süren yayla mesaisi sona erdi. Sürüleriyle birlikte yeniden Iğdır yoluna koyulan koçerlerin zorlu ama görsel şölen sunan dönüş yolculuğu havadan görüntülendi.

Iğdır’dan yola çıkan koçer ailelerin, hayvanlarını otlatmak amacıyla Kars ve Ardahan yaylalarına doğru başlattığı yaklaşık 70 günlük zorlu yürüyüşü tamamlandı. Toplam 10 ailenin binlerce koyunla birlikte doğayla iç içe gerçekleştirdiği yayla konaklamasının ardından, havaların soğumasıyla birlikte memlekete dönüş hazırlıkları başladı.

BİNLERCE ADIMLIK DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

Zorlu coğrafi koşullar ve doğa şartlarına rağmen günlerce süren yürüyüşlerle Kars ve Ardahan'ın bereketli yaylalarına ulaşan koçerler, sürüleriyle birlikte yeniden Iğdır'a doğru uzun bir yolculuğa geçti. 

HAYRAN BIRAKAN GÖRÜNTÜ 

Yolculuk sırasında hayvanların sevki ve zorlu arazi şartlarındaki ilerleyiş, Muhammet Çiçek tarafından drone ile görüntülendi. Sürülerin vadiler ve yollar boyunca oluşturduğu muazzam hat, izleyenleri kendisine hayran bırakan görsel manzaralar ortaya çıkardı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Petrol fiyatlarını protesto edecek zannettim millet. Nerdeeeeee

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMurat Çevre:

Bu haberi nasıl petrol ile bağdaştırdın

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bence petrol fiyatları konusunda: Fiyatların sebep olan savaşları çıkaranları savaşı körükleyenleri protesto etmeyi akıl edebildiğin gün gelecek mi diye bekliyorum. tam bir laikus siyasi zihniyetine sahipsin.

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yanıt1
Haber Yorumlarıgirilmez:

samanları az gelmiş meraya gidiyorlar

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

CHP'liler yoruma gelmemiş daha hayret :D

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Haber Yorumlarıv6bw9dw46m:

sen gelmişsin koyun paralı trol

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