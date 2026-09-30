Haberler

Kars'ta motosikletle gelen şüpheli, anne ve oğluna ateş açtı, ikisi de yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın İstasyon Mahallesi'nde motosikletle gelen şüpheli, evlerinin önünde bulunan anne ve oğluna tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan anne ve oğlu Harakani Devlet Hastanesine kaldırılırken, şüpheli motosikleti olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kars'ta evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı.

İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde motosikletle gelen şüpheli, evlerinin önünde bulunan T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'ye (23) tabancayla ateş açtı.

Saldırıda anne ve oğlu yaralanırken, şüpheli motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı

Didem Soydan'ın 4 yıl unuttuğu yatırımı servete dönüştü!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı yükseldi! 3 yaşındaki Kerem, annesi ile kardeşinin yanına defnedilecek

3 yaşındaki Kerem, annesiyle kardeşinin yanına defnedilecek
Türkiye'nin S-400'leri için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldi

S-400'ler için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldi
Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman son yolculuğuna böyle uğurlandı

Ağlatan görüntü! Son yolculuğuna böyle uğurlandı
İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı

5 gollü şahane maçı unutturan görüntü! Tüm stat ayağa kalktı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı

Fatma Betül 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Büyük ters köşe
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler

"Hep beraber istifa edecekler"
Fatma Betül Kaya'nın koltuğuna kim oturacak?

Koltuğuna yeni isim aranıyor