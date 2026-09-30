Kars'ta motosikletle gelen şüpheli, anne ve oğluna ateş açtı, ikisi de yaralandı

Kars'ta motosikletle gelen şüpheli, anne ve oğluna ateş açtı, ikisi de yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın İstasyon Mahallesi'nde motosikletle gelen şüpheli, evlerinin önünde bulunan anne ve oğluna tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan anne ve oğlu Harakani Devlet Hastanesine kaldırılırken, şüpheli motosikleti olay yerinde bırakıp kaçtı.
Kars'ta evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı.
İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde motosikletle gelen şüpheli, evlerinin önünde bulunan T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'ye (23) tabancayla ateş açtı.
Saldırıda anne ve oğlu yaralanırken, şüpheli motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.