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Kars Sarıkamış'ta nişan yemeğinde 19 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Kars Sarıkamış'ta nişan yemeğinden yiyen 19 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Erzurum Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köye sevk edilen sağlık ekipleri, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine ikramlardan numune aldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen nişan merasiminde ikram edilen yemekten yiyen 19 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Karaurgan köyünde H.Y'nin evinde düzenlenen nişan merasiminde tavuk, pilav ve yaprak sarması yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide Bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişi, ambulanslarla Erzurum'daki Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkram edilen yiyecek ve içeceklerden numune alınırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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