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Kars Kağızman'da Aras EDAŞ görevlisini öldüren sanığa indirimsiz müebbet verildi

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Kars'ın Kağızman ilçesinde kafede tartıştığı Aras EDAŞ görevlisini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, kafede tartıştığı Aras EDAŞ görevlisini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık uzman çavuş Selman Küçük (30) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile, maktul Yakup Aydın'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Küçük, savunmasında, pişman olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.

Maktul Yakup Aydın'ın ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Selman Küçük, ilçe merkezinde bir kafede 6 Nisan 2025'te çıkan kavgada, Aras EDAŞ görevlisi Yakup Aydın'a silahla ateş ederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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