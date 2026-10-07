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Sarıkamış'ın yüksek kesimleri üç gündür etkili sağanak sonrası karla kaplandı

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Sarıkamış'ın yüksek kesimleri üç gündür etkili sağanak sonrası karla kaplandı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üç gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Soğanlı Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçede üç gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Soğanlı Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

Kaynak: AA
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