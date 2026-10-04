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Kars Arpaçay'da yüksek dağların zirveleri mevsimin ilk karıyla kaplandı

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Kars Arpaçay'da yüksek dağların zirveleri mevsimin ilk karıyla kaplandı
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Kars'ta soğuk hava etkisini artırınca Arpaçay ilçesini çevreleyen dağların zirvelerine mevsimin ilk karı düştü. Beyaza bürünen dağlar kartpostallık görüntü oluştururken, kent merkezinde soğuk hava sürüyor; hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

Kars'ta soğuk hava etkisini artırırken, yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Arpaçay ilçesini çevreleyen dağların zirveleri karla kaplanırken, kentte kışın habercisi olan görüntüler ortaya çıktı.

Kars'ta son günlerde etkili olan yağışlı havanın ardından sıcaklıklar hissedilir derecede düşüş gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü.

"Arpaçay dağları beyaza büründü"

Kars'ın Arpaçay ilçesinin çevresindeki yüksek dağların zirvelerine mevsimin ilk karı düştü. Dağların zirvelerinin beyaz örtüyle kaplanması, sonbaharın yaşandığı kentte kış mevsiminin yaklaştığını gözler önüne serdi.

Kars'a kışın geldiğini ifade eden Mesut Sarıboğa, "Arpaçay'ın dağlarına kar yağdı. Şuanda kış geldi diyebiliriz. İlk kar yağdı, ilk sinyali bize verdi. Sobalarımızı da şuan da yaktık. Bundan sonra artık biz kış diyebiliriz" dedi.

Öte yandan kent merkezinde ise soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerdeki kar yağışı vatandaşlara kışın ilk sinyalini verdi. Bölgedeki dağların beyaza bürünmesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kars'ta hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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