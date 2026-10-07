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Kars Selim'de kar, köylüleri hayvan indirmeye yöneltti; Ardahan yüksekleri beyazladı

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Kars'ın Selim ilçesindeki Allahuekber Dağı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sarıgün köyü yaylası ile başta Kısır Dağı olmak üzere birçok yüksek nokta beyaza bürünürken, yaylaları bulunan köylüler hayvanlarını düşük rakımlı bölgelere indirmeye başladı.

KARS/ Kars'ın Selim ilçesindeki Allahuekber Dağı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü yaylası kar yağışıyla beyaza büründü.

Allahuekber Dağı'nda yaylaları bulunan köylüler, kar yağışıyla hayvanlarını düşük rakımlı bölgelere indirmeye başladı.

Ardahan

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Başta Kısır Dağı olmak üzere birçok yüksek nokta, yağışın ardından beyaza büründü.

Kaynak: AA
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