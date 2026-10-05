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Kars'ta 5. Geleneksel Rahvan At Yarışları Meydancık'ta yoğun ilgi gördü

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Kars'ta 5. Geleneksel Rahvan At Yarışları Meydancık'ta yoğun ilgi gördü
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Kars'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, Arpaçay'a bağlı Meydancık köyünde yoğun ilgi gördü. Kars ve çevre illerden gelen at yetiştiricileri ile vatandaşların katıldığı yarışlarda dereceye girenlere kupa ve ödüller verildi.

Kars'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, renkli görüntülere ve kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Kars ve çevre illerden gelen at yetiştiricileri ile çok sayıda vatandaş, Meydancık köyünde düzenlenen organizasyonda buluştu.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Meydancık köyünde hazırlanan yarış pistinde gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü. Geleneksel rahvan at kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen yarışlara farklı bölgelerden çok sayıda at sahibi ve binici katıldı.

İş adamı Uğur Boy'un katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, birbirinden güçlü rahvan atlar çeşitli kategorilerde piste çıktı. Yarışlarda atların hızının yanı sıra binicilerin hakimiyeti ve yarış içerisindeki performansı da büyük önem taşıdı.

Yarışlarda Büyük Orta, Deste, Üçlü Tay, Küçük Orta ve Dörtlü Tay kategorilerinde mücadele edildi. Startla birlikte piste çıkan atlar, dereceye girebilmek için kıyasıya yarışırken, tribün ve pist çevresinde bulunan vatandaşlar da yarışmacılara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Özellikle çekişmeli geçen yarışlarda bazı atların finiş çizgisine yan yana gelmesi heyecanı artırırken, vatandaşlar cep telefonlarıyla yarışları görüntüledi.

Yarışların düzenlenmesine önemli katkı sağlayan Uğur Boy, elinden geldiğince bu kültürü yaşatmaya devam ettiklerini belirtti. Boy, rahvan at yarışlarının devamının geleceğini kaydetti.

Kars'ın köklü gelenekleri arasında yer alan rahvan at yetiştiriciliğinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli görülen organizasyon, bölgedeki at sahiplerini ve yarışseverleri bir araya getirdi.

Rahvan atların özel yürüyüş biçimi ve binicilerin at üzerindeki hakimiyetinin ön plana çıktığı yarışlar, aynı zamanda bölgenin kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağladı.

Meydancık köyündeki yarış alanında gün boyunca renkli görüntüler oluşurken, aileleriyle birlikte etkinliğe gelen vatandaşlar hem yarışları izledi hem de geleneksel at kültürünü yakından görme fırsatı buldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren at sahiplerine kupa ve çeşitli ödüller takdim edildi. Organizasyon, dereceye giren yarışmacıların ödüllerini almasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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