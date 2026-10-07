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Kars Selim'de Allahuekber Dağları yaylasına mevsimin ilk karı yağdı

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Kars Selim'de Allahuekber Dağları yaylasına mevsimin ilk karı yağdı
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Kars'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün Allahuekber Dağları yaylasına mevsimin ilk karı yağdı. Etkili kar yağışı bölgede kışın habercisi sayılırken beyaza bürünen yayla cep telefonuyla görüntülendi; yüksek kesimlerde karın etkisini artırması bekleniyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün Allahuekber Dağları yaylasına mevsimin ilk karı yağdı. Yaylada etkili olan kar yağışı, bölgede kışın habercisi olarak değerlendirilirken, beyaza bürünen yayla cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan yaylada gece saatlerinde kar yağışı görüldü.

Yaylada bulunan bir vatandaş, etkili olan kar yağışını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, kısa sürede beyaza bürünen yayla ve çevresindeki dağlık alanlar dikkat çekti.

Öte yandan Kars'ta yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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