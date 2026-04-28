Ağrı'da iki mevsim bir arada

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ovalarda bahar etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde kar örtüsü varlığını sürdürüyor; kısa mesafede yaşanan bu iklim farkı dikkat çekiyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yüksek rakımlı köylerde ilkbaharın gelişiyle birlikte ovalar ve köy merkezleri yeşermeye başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla doğa canlanırken, vatandaşlar günlük yaşamlarını daha rahat sürdürüyor.

Ancak aynı bölgede, yüksek kesimlere çıkıldıkça manzara tamamen değişiyor. Dağ zirveleri ve yüksek tepeler, bahar mevsimine rağmen hala kar örtüsüyle kaplı bulunuyor. Kısa mesafelerde yaşanan bu belirgin iklim farkı dikkat çekiyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Sibel Aksoy, "Aşağıda baharı yaşıyoruz ama yukarı baktığımızda kış bitmemiş gibi. Kısacası iki mevsimi birlikte yaşıyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı