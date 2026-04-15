Muş'ta nisan ortasında karla mücadele sürüyor

Muş'ta bahar mevsimine rağmen etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

Muş'ta nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu kentte, ekipler iş makineleriyle yoğun bir mesai harcıyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinelerinin boyunu aşan kar kütlelerini temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açmak için büyük çaba gösteriyor. Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada aktif görev alıyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı