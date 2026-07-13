Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti

Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklığın etkisiyle su seviyesi önemli ölçüde azalan Hafik Gölü, bu yıl yağan yoğun karların erimesi ve etkili olan yağışlarla birlikte yeniden hayat buldu. Kent merkezine 41 kilometre, Hafik ilçe merkezine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Hafik Gölü, artan su seviyesiyle birlikte dolup taştı. Geçmiş yıllarda kuruyan göl yeniden suyla buluşurken, gölde balık popülasyonunda da gözle görülür artış yaşandı. Yağışların ardından yeniden canlanan göl, dron ile havadan görüntülendi. Su yüzeyinde görülen balıklar ise doğaseverlerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Hafik Gölü'nü gezen Erdoğan Yıldırım, eski halinden daha iyi olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yer ailemle beraber geliyoruz. Sivas'ta gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi de burası. Bu sene yağışların olması Hafik Gölü'nü daha faydalı bir hale getirdi. Zaten bu ikinci gelişimiz ve şu an eski halinden daha güzel" dedi.

BALIKLAR GERİ GELDİ

Hafik Gölü'nü ailesiyle gezmeye gelen vatandaş ise "Geçen sene de gelmiştik şu an geçen seneye göre daha etkili. Sular bayağı aşağıdaydı. Şu an göl çok güzel olmuş dolmuş çok güzel bir yer haline gelmiş. Önceden kenarlarda balık yoktu. Şu an balıkta dolmuş durumda" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı