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Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti

Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti Haber Videosunu İzle
Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti
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Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici artış yaşanırken, göl yeniden doğal güzelliğine kavuştu.

  • Sivas'taki Hafik Gölü'nün su seviyesi, yoğun kar erimesi ve yağışlarla artarak dolup taştı.
  • Geçmiş yıllarda kuraklıkla kuruyan gölde balık popülasyonu gözle görülür şekilde arttı.
  • Göl, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklığın etkisiyle su seviyesi önemli ölçüde azalan Hafik Gölü, bu yıl yağan yoğun karların erimesi ve etkili olan yağışlarla birlikte yeniden hayat buldu. Kent merkezine 41 kilometre, Hafik ilçe merkezine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Hafik Gölü, artan su seviyesiyle birlikte dolup taştı. Geçmiş yıllarda kuruyan göl yeniden suyla buluşurken, gölde balık popülasyonunda da gözle görülür artış yaşandı. Yağışların ardından yeniden canlanan göl, dron ile havadan görüntülendi. Su yüzeyinde görülen balıklar ise doğaseverlerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Hafik Gölü'nü gezen Erdoğan Yıldırım, eski halinden daha iyi olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yer ailemle beraber geliyoruz. Sivas'ta gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi de burası. Bu sene yağışların olması Hafik Gölü'nü daha faydalı bir hale getirdi. Zaten bu ikinci gelişimiz ve şu an eski halinden daha güzel" dedi.

BALIKLAR GERİ GELDİ

Hafik Gölü'nü ailesiyle gezmeye gelen vatandaş ise "Geçen sene de gelmiştik şu an geçen seneye göre daha etkili. Sular bayağı aşağıdaydı. Şu an göl çok güzel olmuş dolmuş çok güzel bir yer haline gelmiş. Önceden kenarlarda balık yoktu. Şu an balıkta dolmuş durumda" diye konuştu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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