Kavrun Yaylası’nda nisan sürprizi: Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası’nda nisan ayında kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Evler kar altında kalırken yayla sezonu gecikti.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası, bahar ayına girilmesine rağmen kışın etkisinden kurtulamadı. Nisan ayında yağan yoğun kar nedeniyle yaylada kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Beyaz örtü altında kalan yaylada birçok ev ve yapı tamamen kara gömüldü.

YAYLADA KIŞ MANZARASI DEVAM EDİYOR

Kavrun Yaylası’nda ortaya çıkan görüntüler, kış mevsimini aratmayan manzaralar oluşturdu. Yoğun kar yağışı sonrası yayladaki evlerin büyük bölümü kar altında kalırken, bazı yapıların neredeyse tamamen görünmez hale geldiği gözlendi. Bölgedeki doğal güzellikler ise karla kaplı görüntüsüyle dikkat çekti.

YAYLA SEZONU GECİKEBİLİR

Yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yayla sezonu hazırlıklarının da aksadığı belirtildi. Yayla sakinleri sezonun bu yıl geç açılabileceğini ifade ederken, Çamlıhemşin İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Engin Albardak da nisan ayında kış şartlarının devam etmesine şaşırdıklarını dile getirdi.

“KIŞ HALA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Albardak yaptığı açıklamada, “Nisan ayında olmamıza rağmen kış hâlâ etkisini sürdürüyor” ifadelerini kullanarak bölgedeki hava koşullarının alışılmışın dışında seyrettiğini vurguladı. Bölgedeki kar kalınlığının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haber: Yavuz Günay

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

ABD'yi sarsan saldırı! 31 yaşındaki öğretmen misafir kaydı yaptırmış
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum
Haberler.com
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar

Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

Yine aynı ev yine aynı kabus! İçeri giren ekipler şok oldu