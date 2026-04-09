Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Şehri çevre illere bağlayan bazı geçitlerde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre başta Sivas olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Zirai don tehlikesinin 11 Nisan Cumartesi sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, başta üreticiler ve çiftçiler olmak üzere vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Göçmen kuşlara kar sürprizi

Hafik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı. Düşen sıcaklıkla birlikte park halindeki araçların camları buzla kaplanırken, ekili araziler de kar altında kaldı.

İlçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Hafik Gölü çevresi de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kar ve yağmur sularının etkisiyle ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Dışkapı köyü arazisinde geniş su birikintileri oluştu. Bölgedeki bazı yüksek gerilim hattı direklerinin su içinde kaldığı görüldü.

Öte yandan bölgeye gelen leylek, turna ve balıkçıl gibi göçmen kuşların karla kaplı alandaki su birikintisinde yiyecek araması doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi.