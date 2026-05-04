Haberler

Afyonkarahisar’da kar ve sağanak alarmı: ekipler sahada

Afyonkarahisar’da kar ve sağanak alarmı: ekipler sahada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı ve sağanak sonrası ekipler sahada yoğun mesai harcıyor. Vali Dr. Naci Aktaş, GAMER’de süreci yakından takip ederken, ulaşımın aksamaması için birçok noktada yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Afyonkarahisar genelinde etkili olan kar yağışı ve sağanak, kentte hayatı olumsuz etkilerken, ekipler olumsuzlukların önüne geçmek için sahada yoğun çalışma başlattı. Vali Dr. Naci Aktaş, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne (GAMER) geçerek yürütülen çalışmaları yerinde takip etti ve yetkililerden detaylı bilgi aldı.

VALİ AKTAŞ KOORDİNASYONU SAHADA YÖNETTİ

Vali Dr. Naci Aktaş, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, AFAD, Kızılay ve Karayolları yetkilileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm kurumların koordineli şekilde hareket ettiği vurgulandı.

Aktaş, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi adına tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, sahadaki çalışmaların anlık olarak takip edildiğini ifade etti. Özellikle ulaşım ve acil müdahale süreçlerinin aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

KARLA MÜCADELEDE YOĞUN MESAİ: YOLLAR AÇIK TUTULUYOR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ulaşımın kesintisiz sağlanması amacıyla Dinar, Bolvadin ve Şuhut ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada yol açma ve kar küreme faaliyetlerine devam ediyor.

Ayrıca Sinanpaşa Kılıçarslan beldesi, Bolvadin Kemerkaya mevki ile Afyonkarahisar-İzmir, Ankara, Uşak, Antalya ve Eskişehir karayollarında da çalışmalar sürüyor. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirtti.

Haber: Faruk Kılınç

Dilşad Özcan
Haberler.com
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni

Komşudan komşuya büyük gözdağı! Sınırda askeri geçit töreni yaptılar