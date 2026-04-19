Bahçesaray'da dağlarda kar, mahallede sel

Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimlerinde karla örtülü dağlar kış mevsimini andırırken, mahallelerde meydana gelen sağanak yağış sele yol açtı. Çatbayır Mahallesi'nde evler su altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Dün akşamdan buyana etki olan sağanak yağmurla birlikte derelerin taşması sonucu Çatbayır Mahallesi'ndeki sokaklar ve bazı evler su altına kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, iş makinesinin de yardımı ile evlerini sokakları basan sel sularının yönünü değiştirmeye çalıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
