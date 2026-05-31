Haberler

Kastamonu'da tatilciler yaylada kar, sahilde deniz keyfi yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bayram tatilinde denize giren tatilciler, 50 kilometre uzaktaki yaylalarda lapa lapa kar yağışının keyfini çıkardı. Aynı anda yaz ve kış mevsimlerinin yaşandığı bölgede görsel şölen oluştu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde tatilciler denizin keyfini çıkardı, yaylalar da beyaz örtüyle kaplandı.

Karadeniz sahilindeki ilçe, bayram tatili dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

Gök gürültülü sağanakla düşen hava sıcaklığı ve zaman zaman etkili olan güneş, aynı anda birden fazla mevsimi yaşattı.

Tatilciler denize girip kürek sörfü yaparken ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan, yaklaşık 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı'nın eteklerindeki yaylalara lapa lapa kar yağdı.

Sahilde denizin turkuaz rengiyle buluşan ziyaretçiler, yaylalarda da rengarenk çiçeklerin arasında beyaza bürünen doğanın keyfini çıkardı.

Doğadaki görsel şölen, cep telefonu kameraları ve dronla kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu

Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

Alex de Souza bombasını da patlattı!
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi

Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

Hocası açıkladı: Osimhen transfer oluyor